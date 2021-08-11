 

Главред – снег на Украине исчезнет, а страна превратится в субтропики

11.08.2021, 16:30, Новости дня
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По прогнозам экспертов, на Украине из-за роста темпов потепления в будущем климатическое лето будет длиться гораздо дольше. Как пишет «Главред», к середине этого века рискует исчезнуть снежный покров, а климат в стране превратится в субтропический.


Reuters

На Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские. Как пишет «Главред», об этом сказала климатолог Светлана Краковская.

Как подчеркнула эксперт, ярким климатическим показателем являются тропические ночи, при которых температура ночью не опускается ниже +20 градусов.

«Так, в том и проблема. Когда у нас таких ночей было несколько и только в южных регионах — побережье Чёрного и Азовского морей. А пока мы их (наблюдаем. — ИноТВ) и в Киеве, и в Чернигове — несколько недель таких ночей в год однозначно в последние годы. И тропических ночей становится всё больше. В южном регионе к середине столетия они продлятся больше месяца, например. К концу столетия — это будет буквально всё календарное лето», — предупредила эксперт.

По её прогнозу, на Украине климатическое лето, когда среднесуточная температура превышает +15 градусов, будет гораздо дольше — продлится на юге с трех до пяти месяцев, три из них будут с тропическими ночами.

Климатолог также отметила, что вскоре на Украине снежный покров, продолжительность устойчивого снежного покрова и его залегания будут уменьшаться.

«При условии среднего уровня выбросов он исчезнет к середине века. Нет, это не значит, что у нас не будет снегопадов или сильных снегопадов — скорее всего, они будут во второй половине зимы и в её конце. Их никто не отменяет. Это означает, что снег не будет лежать на поверхности», — резюмировала Краковская.

Как напоминает издание, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьёзные климатические изменения.

«При сохранении таких тенденций на всём юге Украины, а также в части центральных областей климат будет, как, например, сейчас в Греции. Сухие субтропики», — заявил синоптик.



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