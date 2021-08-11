 

Торговые сети примут участие в акции “Миллион призов” среди голосующих онлайн

11.08.2021, 16:26, Разное
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С 17 по 19 сентября у жителей столичного региона будет возможность принять участие в выборах в Государственную Думу РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 10 августа Московская торгово-промышленная палата выступила с инициативой
организовать программу “Миллион призов – #ВыбираемВместе” для участников онлайн-голосования.

Президент МТПП Владимир Платонов подчеркнул, что целью данной акции является стимулирование гражданской активности. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда нужно сократить количество социальных контактов. Собственно, задача московских предпринимателей как раз и состоит в том, чтобы повысить интерес горожан к электронному голосованию, сократив при этом риски для своих потенциальных клиентов.

Платонов подчеркнул, что программа “Миллион призов” является одним из важнейших факторов для столичного бизнеса, который сейчас постепенно возвращается к доковидным темпам развития. Руководитель МЕПП считает, что подобный подход торговых сетей демонстрирует социальную ответственность бизнеса. Он поприветствовал осознанную гражданскую позицию предпринимателей.

Отметим, что акцию уже поддержали крупные торговые сети, часть которых принимала участие в похожей программе в прошлом году. Тогда бизнесмены поддерживали призами участников голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.



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