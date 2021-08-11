 

Путин отправил главу МЧС в Якутию для управления группировкой по борьбе с пожарами

11.08.2021, 15:58, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин поручил Зиничеву «вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами».

Ранее сообщалось, что Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.



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