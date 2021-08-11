Навальному предъявили новое обвинение

Следственный комитет предъявил блогеру Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам Петренко, новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года.

Следствие полагает, что деятельность созданной Навальным ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная иноагентом) была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. Управляли ФБК также Иван Жданов и Леонид Волков.

«Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года», – сказала Петренко.

Также, отметила Петренко, Навальному было заранее известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями, а их проведение не было согласовано с органами власти.

«Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», – подчеркнула Петренко.

Ранее Росфинмониторинг внес некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (НКО-иноагенты и экстремистские организации) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал эти организации экстремистскими. Минюст официально внес ФБК** и «Штабы Навального*» в перечень запрещенных в РФ организаций.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.