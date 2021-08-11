«Всенаука» в «Новой». Чем человек отличается от животного?

Премьера рубрики. Познавательный тест и комментарии ученых. А еще — список книг, которые мы рекомендуем прочитать.

Иллюстрация: Олег Буевский

В каждом из нас есть животное начало. Но при этом каждый из нас интуитивно чувствует свое превосходство над другими животными.

Человек — это звучит гордо! Человек — венец творения! А чем, собственно, мы лучше? Почему мы считаем себя другими? Вопрос кажется наивным, но ответить на него не так просто.

Для начала проверьте, как вы сами склонны отвечать на этот вопрос. Отметьте те отличия, которые вам лично кажутся самыми явными. Нажав на «да» или «нет», вы узнаете, что думает по этому поводу современная наука.

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУЧто нас отличает от животных? Тест

Иллюстрация: Нюся Красовицкая

1. Животные умеют пользоваться орудиями труда, но только человек способен их изготавливать. Да или нет?ДАНЕТ

Иллюстрация: Нюся Красовицкая

2. Некоторые животные обладают довольно развитым мышлением, но только человек в состоянии строить логические умозаключения. Да или нет?ДАНЕТ

Иллюстрация: Нюся Красовицкая

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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