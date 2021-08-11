 

Светлана Ходченкова отдыхает на Мальдивских островах: “Уютно здесь”

11.08.2021, 15:50, Разное
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Не так давно 38-летняя актриса Светлана Ходченкова пересекла половину земного шара ради теплого моря, пальм и белоснежных песчаных пляжей. Для своего отпуска она выбрала Мальдивские острова, куда, кажется, отправилась одна (или, по крайней мере, не “светит” своего спутника в социальных сетях). Последние известные общественности отношения у нее были с Георгием Петришиным, которые завершились в 2018 году. Сейчас он женат на модели Алесе Кафельниковой, и недавно у них родилась дочь.

“Отпускные” фото актриса публиковала еще в середине июля, после чего сделала небольшой перерыв, поэтому неясно, решила ли она прилететь на острова снова или просто устроила диджитал-детокс на пару недель.

На своей странице в Instagram Светлана выкладывает множество фото и видео с курорта: утром у нее занятия по йоге, днем она загорает на пляже или плавает в бассейне, а вечером ходит на танцы. Как она сама пишет под снимками, на Мальдивах “уютно” и отдыхать у океана ей определенно нравится:

Отдыхать — это, конечно, приятно! А отдыхать с видом на океан и любоваться невероятными закатами — это вдвойне приятно!

А короткое видео, на котором актриса сидит и смотрит на океан, она подписала так:

Утро в раю…

Подписчики Светланы восхищаются ее фигурой, хвалят за занятия спортом даже в отпуске, но некоторые не очень довольны таким количеством “летнего” спама:

Свет, в Москве супер, дождь льет) Приезжай))) – написала в комментариях актриса Юлия Топольницкая.

В начале июня Светлана уже ездила за границу, но по работе. Актриса провела уикенд в Милане ради модной презентации.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Напомним, в мае стало известно, что Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину. В середине июля российский офис стримингового сервиса Netflix сообщил о начале съемочного процесса своего первого сериала “Анна К” по мотивам романа Льва Толстого “Анна Каренина”. Вместе с этим стали известны исполнители других ролей: Федор Бондарчук – Алексей Каренин, Гоша Куценко – Степан “Стива” Облонский, Юра Борисов  – Константин Левин, Татьяна Догилева – Агафья Михайловна, Дарья Верещагина – Екатерина “Кити” Щербацкая, Александр Цыпкин – Сергей Кознышев. А роль любовника Анны Карениной исполнит 26-летний актер Роман Васильев.

12 актрис, которые воплотили на экране образ Анны Карениной, смотрите в подборке HELLO.RU здесь.



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