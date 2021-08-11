В США расследуют случаи загадочного заражения тропической инфекцией



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Мелиоидоз характеризуется развитием лихорадки, пневмонии, абсцессов. Тяжесть течения заболевания может варьироваться от легкой формы до генерализованной инфекции с сепсисом и летальным исходом.

По данным CDC, случаи мелиоидоза были выявлены у четырех человек, в том числе одного ребенка — в штатах Джорджия, Канзас, Техас и Миннесота с марта по июль. Двое человек скончались, еще двое попали в больницу с тяжелыми симптомами. Так, четырехлетняя девочка из Джорджии заболела в мае и была госпитализирована, ей потребовалась искусственная вентиляция легких. Врачи диагностировали у ребенка повреждение мозга.

Все пациенты не знакомы друг с другом и никогда не контактировали, однако генетическое тестирование показало, что бактериальные штаммы у всех четырех пострадавших очень схожи. Скорее всего, это означает общий источник инфекции, возможно, через импортные продукты, напитки или чистящие средства. Специалисты уже протестировали более ста образцов продуктов, почвы и воды в домах пациентов, но ничего не нашли. В CDC отметили, что инкубационный период после заражения Burkholderia pseudomallei может длиться несколько недель, что затрудняет поиск источника инфицирования.

Ранее эпидемиологи выявляли не больше десяти случаев мелиоидоза, причем исключительно у людей, которые недавно вернулись из Юго-Восточной Азии, северной Австралии и других регионов, где встречается эта бактерия.

«CDC просит врачей следить за любой острой бактериальной инфекцией, которая не реагирует на обычные антибиотики, и рассматривать мелиоидоз, независимо от того, выезжал ли пациент за пределы США», — говорится в сообщении ведомства.