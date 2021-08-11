 

Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине

11.08.2021, 15:42, Новости дня
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Как проинформировали в ОП, закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Закон устанавливает для резидентов “Дія City” снижение налогов в пять раз, сообщил в своем Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Правовой режим “Дія City” устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр записи о первом резиденте “Дія City”. На всех резидентов “Дія City” распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций.

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования, за исключением п. 9 ч. 4 ст. 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима “Дія City”). Этот пункт начнет действовать через полгода после вступления в силу закона.

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект “Дія City” – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Первый законопроект №4303 “О стимулировании развития цифровой экономики Украины”, регулирующий условия работы этой зоны, Верховная Рада приняла в первом чтении 15 апреля.

Минцифры также подготовило второй законопроект, который должен предоставлять резидентам “Дія City” специальный статус субъекта в уголовном процессе, чтобы уберечь от неправомерного давления силовиков. Соответствующий законопроект №4305 был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но сейчас снят с рассмотрения.

В июне 2021 года Рада приняла в первом чтении законопроект №5376, который предусматривает введение спецрежима налогообложения для IT-компаний в рамках проекта “Дія City”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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