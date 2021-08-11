 

Минкульт создал цифровую карту со всеми мероприятиями, организованными в Украине ко Дню Независимости

11.08.2021, 15:42, Новости дня
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“Это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине Независимости. Проект охватывает все области Украины. На карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ”, – говорится в сообщении.

На цифровой карте, размещенной на сайт Минкульта, в интерактивном формате будет отображаться место, время и дата проведения события с развернутой информацией о нем. Карта также имеет поиск мероприятий по локации и дате.

Как отметили в Минкульте, в рамках празднования Дня Независимости в Украине планируется провести более 300 мероприятий.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года.

В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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