Минкульт создал цифровую карту со всеми мероприятиями, организованными в Украине ко Дню Независимости

“Это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине Независимости. Проект охватывает все области Украины. На карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ”, – говорится в сообщении.

На цифровой карте, размещенной на сайт Минкульта, в интерактивном формате будет отображаться место, время и дата проведения события с развернутой информацией о нем. Карта также имеет поиск мероприятий по локации и дате.

Как отметили в Минкульте, в рамках празднования Дня Независимости в Украине планируется провести более 300 мероприятий.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года.

В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

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