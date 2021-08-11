“Мужу нравится душа, а друзьям титьки”, “Секси-красотка”. Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте

Артистка позирует на террасе ресторана, сидя за столом. По словам Орбакайте, автором первого снимка является ее муж, американский бизнесмен российского происхождения Михаил Земцов, а второе фото было сделано ее другом. Орбакайте не стала называть его имя.

Земцов, фотографируя жену, снял крупным планом ее лицо, а на втором снимке, сделанном с дальнего ракурса, артистка запечатлена по пояс.

“Секси-красотка”, – оценили снимки фолловеры.

“Мужу нравится душа, а друзьям титьки”, – заметили поклонники певицы.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Гардемарины”, “Любовь-морковь”.

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012).

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее экс-гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

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