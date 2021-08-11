 

CNN – из-за резкого роста заболевших в США возвращают палатки для ковидных пациентов

11.08.2021, 15:36, Новости дня
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В некоторых американских штатах прирост больных коронавирусом настолько серьёзен, что больницам приходится вновь устанавливать палатки для больных и закрывать отделения для переброски медперсонала на работу с ковидными пациентами, передаёт CNN. Так, например, в штате Миссисипи во многих больницах уже нет свободных коек в отделениях интенсивной терапии.

Прирост новых случаев в Техасе настолько серьёзен, что некоторые больницы вновь устанавливают палатки, чтобы таким образом создать дополнительные места для пациентов, больных коронавирусом.

Отделение интенсивной терапии больницы Линдона Джонсона загружено на 100 процентов, причём как минимум 63 процента мест занимают люди с подтверждённым COVID-19. Ещё две больницы временно закрыли свои отделения неотложной помощи для того, чтобы перевести персонал на работу с ковидными пациентами.  В отделениях интенсивной терапии Техаса сейчас доступны менее 500 коек.

Резкий прирост заболевших коронавирусом настолько серьёзен, что в штате Миссисипи в реанимационных отделениях многих больниц свободных коек уже нет. Более 200 пациентов сейчас находятся в отделениях неотложной помощи, ожидая, когда появятся места в отделениях интенсивной терапии. В Министерстве здравоохранения этого штата также заявили о более чем 150 продолжающихся вспышках коронавируса в учреждениях, занимающихся долгосрочным уходом за людьми.

Ранее я пообщалась с врачом общей практики доктором Скоттом Мисковичем по поводу отказа губернатора Флориды от обязательного ношения масок в школах. И он объяснил пугающие последствия, к которым вполне может привести такая политика.

СКОТТ МИСКОВИЧ, врач общей практики: Знаете, мы вновь и вновь обсуждаем то, что, как нам известно, работает. Во-первых, это маски, причём работают, прежде всего, хорошо сидящие маски.

Касательно детей школьного возраста, нам заявили, что Центр по контролю и профилактике заболеваний распорядился размещать детей на расстоянии 3 футов (91 см. — ИноТВ) друг от друга. Нынешний вариант «дельта» настолько заразен, что будут закрываться целые классы.

Всё это приведёт к тому, что больницы будут ещё ближе подходить к пределу своих возможностей, когда, как мы видели в предыдущем материале, детей перевозят по воздуху или помещают в отделения интенсивной терапии. Всё это лишь перегружает систему здравоохранения.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года.



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