Прокат кинодрамы “Солнцепек” о трагедии 2014 года в Донбассе стартует с 12 августа

Недавно на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума “Территория смыслов” представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия никогда не бросит жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По словам Юлии Захаровой, все эти годы Россия не прекращала поддерживать людей. Она подчеркнула, что Москва не планирует останавливаться и продолжит прилагать все усилия, чтобы помочь Донецку и Луганску.

Создатели картины “Солнцепек” решили рассказать правду о том, что творилось на территории Луганска в 2014 году, о трагедиях многих семей – в том числе и российских. До этого никто не решался снять картину на столь непростую тему. Драму посвятили историям простых людей. Судя по трейлеру, фильм будет жестким и реалистичным.

В центре внимания кинематографистов – история семьи Новожиловых, оказавшейся в эпицентре военных действий. Влад Новожилов, будучи главой семьи, не собирается мириться с войной, которую без этого повидал в Афганистане. Он принимает твердое решение вывести свою семью из страны. Но граница оказывается закрыта, и мужчина должен принять непростое решение, как поступить дальше.

В картине снялись известные российские актеры: Александр Бухаров, который сыграл главную роль, Алексей Кравченко, Владимир Ильин. “Солнцепек” покажут на экранах “Синема парк” и “Формула кино” в 29 городах России.