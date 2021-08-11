Лучшее фото районной достопримечательности появится на картах “Тройка”

С 11 августа все желающие старше 18 лет могут принять участие в конкурсе на лучшую художественную фотографию Москвы. Необходимо сделать снимок одной из 12 новых районных достопримечательностей столицы. С их списком и подробными правилами конкурса можно ознакомиться на портале mos.ru. Эти места выбраны не случайно. Данные объекты были созданы или реконструированы в рамках программы мэра Москвы “Мой район”.

Фотографии принимаются до 23 августа. Позже, с 30 августа по 20 сентября, на портале “Активный гражданин” жители столицы среди допущенных на конкурс фотографий выберут лучшие кадры, которые, возможно, будут использованы для дизайна транспортной карты “Тройка” с лимитированным тиражом в конце сентября 2021 года. Автора лучшего снимка наградят сертификатом на 50 тысяч рублей на покупку фототехники.

Подобный конкурс прошел впервые в 2020 году. Тогда участники прислали свыше 350 работ, из которых 55 отвечали всем условиям и были выставлены на портале “Активный гражданин”. Победителем стал фотограф Александр Любарский благодаря снимку парка “Ходынское поле”. Кадр набрал более 43 тысяч голосов.

Организатором проекта “Карта “Тройка”: новые достопримечательности Москвы” выступают команда программы “Мой район”, столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также проект “Активный гражданин” и портал mos.ru.

Напомним, программа мэра Москвы “Мой район” была запущена в апреле 2019 года. Ее конечной целью является создание комфортной среды для жизни, отдыха и работы недалеко от дома в каждом районе столицы.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства в районах Западного административного округа – Солнцево, Ново-Переделкино и Тропарево-Никулино. Градоначальник рассказал в личном блоге о создании качественного общественного пространства в жилых районах в 2021 году. Например, в Солнцево вдоль главного проспекта обустроят 12 зон отдыха и установят энергосберегающие светильники.