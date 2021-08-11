 

Звезда фильма «В бой идут одни старики» отстранен от работы после обвинений в домогательствах

11.08.2021, 15:04, Новости дня
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Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого отстранил от работы преподавателя, народного артиста Украины Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики», из-за обвинений в домогательствах к студенткам и абитуриенткам.

По информации «Общественного радио», Талашко отправили в отпуск с дальнейшим отстранением от работы, несмотря на то что он уже набрал себе первый курс. 

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо». Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование. 

При этом сам актер отрицает все обвинения. По его словам, ничего подобного не было, а «откуда растут ноги», Талашко не знает. В свою очередь в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам к ним не поступали. 



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