 

Латвийская оппозиция призвала власти соблюдать права человека при взаимодействии с мигрантами

11.08.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оппозиционная партия «Согласие» в Латвии потребовала от властей страны соблюдать права человека и международные нормы в отношении к нелегальным мигрантам.

«Фракция «Согласия» в Сейме понимает опасения жителей Латвии в связи с массовыми попытками нелегальной иммиграции на границе ЕС с Белоруссией. Мы призываем правительство действовать оперативно и активно, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для жителей Латвии и, в первую очередь, для жителей Латгалии», – цитирует сообщение партии РИА «Новости».

В «Согласии» отметили, что Литва обязана соблюдать права человека, принимать и рассматривать заявления на получение убежища и не допускать нарушения третьей статьи Европейской Конвенции по правам человека (никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению).

В партии потребовали, чтобы правительство действовало в соответствии с этими обязательствами.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей является рукотворным, это элемент гибридной войны.

Во вторник Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов. Неделей ранее латвийские пограничники задержали нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение границы с Белоруссией. При этом глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами.

Тем временем ЕК отказалась финансировать строительство стены на границе стран ЕС с Белоруссией. Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / США приветствуют отказ Великобритании от использования Huawei в создании 5G-сетей

25.09 / Верещук заявила, что поддерживает законопроект о столице

01.09 / Шеф-повар Ивлев принял участие в онлайн-акции «Вперед к знаниям!»

30.09 / Азербайджан рассказал о предложении Москвы по Карабаху

02.05 / В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии COVID

29.07 / Литва передаст Украине больше доз вакцины от коронавируса, чем планировала

19.05 / WT – «давно пора» — чиновники и предприниматели Вашингтона рады уходу Нацгвардии из Капитолия

30.05 / Россиян предупредили о передающихся через укусы комаров заболеваниях

20.07 / Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа. Стало известно, где и когда он пройдет

10.03 / Экспорт продовольствия впервые в новейшей истории РФ превысил импорт в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика