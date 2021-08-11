Труба

Минздрав Осетии знал об аварийном состоянии кислородной станции незадолго до трагедии. А после гибели людей оказалось: оборудование было без документов

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Военные доставили во Владикавказ кислород для североосетинской больницы, где из-за аварии с трубой погибли люди. Фото: Ольга Смольская / ТАСС

9 августа в североосетинской Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошел прорыв кислородной трубы. В результате аварии скончались 9 человек. Больница, расположенная во Владикавказе, принимает самых тяжелых пациентов с ковидом со всей Северной Осетии. Многие из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно официальной версии, в 17.15 за пределами здания больницы, на глубине около полутора метров произошел прорыв кислородной трубы. Больные, подключенные к ИВЛ, на несколько минут перестали получать кислород. 9 пациентов погибли. Позже некоторые СМИ сообщили об 11 погибших в результате прорыва, однако врио главы республики Сергей Меняйло лично опроверг эту информацию. По его словам, два человека умерли ночью после аварии, уже находясь на кислородной поддержке. У обоих было критическое поражение легких. Позже в местном минздраве подтвердили, что 9 августа в КБСП.

скончались 11 человек,

из них

девять — в результате аварии,

один пациент умер из-за тромбоэмболии,

по еще одному случаю проводится дополнительная судмедэкспертиза.

10 августа по итогам трагического происшествия высказался врио руководителя минздрава Сослан Тебиев: «Мы считаем, что это системный сбой. Разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выявлена причина поломки. Проводим сейчас аудит, по его итогам определим, какие ошибки были допущены», — пояснил он журналистам.

Сослан Тебиев, глава минздрава Северной Осетии, после трагедии. Кадр с сайта правительства республики

Несмотря на официальную позицию о системном сбое, в осетинском сегменте Telegram появилась версия о том, что

еще в марте 2021 года инспекторы Ростехнадзора составили на больницу протокол по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

В апреле они обращались в республиканский минздрав с требованием привести систему в порядок. Позже эту информацию подтвердила и пресс-служба Ростехнадзора. А сегодня можно говорить о том, что и в республиканском минздраве еще до трагедии знали о неполадках в кислородной системе КБСП.

Утром 9 августа, за 7 часов до трагедии, на аппаратном совещании врио главы Сергей Меняйло подробно расспросил об этом Сослана Тебиева. Вот цитата из видеозаписи совещания, которую приводит официальный сайт Меняйло.

Сергей Меняйло: «Майрам Михайлович [Тамаев, министр ЖКХ республики], подключитесь, пожалуйста, к КБСП и, я так понимаю по докладу министра здравоохранения, там проблемы в самой системе разводки кислорода. Я правильно понимаю?»

Сослан Тебиев: «Да, сегодня специалисты приехали из Рязани, в половине седьмого они были там, сейчас тоже там работают, дадут свои предложения, чтоб мы оперативно в случае проблем их решили».

С.М.: «Чем компенсируем неполадки в системе разводки кислорода больным?»

С.Т.: «Повышаем давление в общей системе, это они уже точечно дали какие-то предложения, я сам поеду туда, лично проверю».

С.М.: «Больные не должны страдать. Если есть необходимость, и можно ли заменить подачу кислорода концентраторами, если нет, давайте подумаем, куда их переведем — тех, кто на ИВЛ. Это сегодня жизненно важное…»

С.Т.: «Там запустили новую ветку напрямую от бочек, сегодня должны завершить эту работу, лично проконтролирую».

С.М.: «Кислород больным подаем или нет?»

С.Т.: «Кислород есть, все есть, все в наличии. Сегодня также ожидаем поставку, все бочки будут заполнены».

С.М.: «Сослан Аркадьевич [Тебиев], я задаю вопрос: подаем или нет? Если разводка кислорода не работает или где-то есть сбой, то самая главная задача — это тем, кто находится на ИВЛ, подать этот кислород, фактически кислород подается?»

С.Т.: «Кислород подается, но бывает снижение давления, поэтому эти специалисты сейчас едут, смотрят, в чем причина».

С.М.: «Разберитесь, еще раз говорю, жизненно важно (…) сегодня смесь для больных, кто лежит на аппаратах ИВЛ. Если есть необходимость, давайте переведем пока в другие стационары или подстрахуемся кислородными концентраторами или еще как-то. [Поезжайте] туда же, в КБСП, убедиться в том, что фактически подается кислород больным, и ваши предложения оттуда, доклад, что необходимо сделать, если есть сбой».

Совещание о кислороде прошло за несколько часов до трагедии

Уже после трагедии, 10 августа, в Минздраве подтвердили информацию о проводимых на территории КБСП работах по прокладке резервной линии подачи кислорода, отметив при этом, что специалисты осматривали только видимую часть кислородной разводки, а прорыв произошел под землей.

Тем не менее на прошедшем вечером во вторник заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РСО — Алания информацию о несоответствии оборудования в КБСП техническому регламенту подтвердил Сергей Меняйло.

«К сожалению, предварительно вырисовывается не очень лицеприятная картина. Пока, по предварительным данным, [кислородные] емкости, которые были поставлены 6–8 лет назад, оказывается, без документов.

Соответственно, не были освидетельствованы, ну и еще ряд вопросов. Мы должны разобраться в этой ситуации: как это делалось, кто делал, как принималось, как сдавалось, как вводилось в эксплуатацию. Это параллельно делает еще следственный комитет», — сказал врио главы республики.

Он также отметил, что в республику прибудет лицензированная компания с опытом аудита подобных кислородных систем и проверит их во всех медучреждениях Северной Осетии.

Вышедшая из строя кислородная станция на территории больницы скорой помощи. Пресс-служба правительства Северной Осетии / ТАСС

ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Во Владикавказе задержали главврача больницы, где из-за прорыва кислородной трубы погибли девять человек

Пресс-служба главы республики сообщила, что к обеду 10 августа в КБСП было налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в республику прибыла комиссия для оказания помощи и оценки ситуации, в нее вошли специалист Росздравнадзора и ВЦМК «Защита». Вместе с ними также прибыли анестезиологи-реаниматологи Федерального центра медицины катастроф.

Летом 2021 года в Северной Осетии наблюдается наивысшее число смертей от коронавируса за все время пандемии, число пациентов с тяжелым течением болезни очень высоко для такого маленького региона. Во многом это связано со скептическим отношением населения республики к вакцинации, да и к самой коронавирусной инфекции. Северная Осетия занимает одно из последних мест в РФ по количеству привитых жителей.

Тимур Мазаев, специально для «Новой»

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