Минздрав оценил эффективность «Спутник V» против варианта дельта в 83,1%



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Об эпидемиологической эффективности вакцины сообщается в Twitter «Спутник V». Прививка российским препаратом снижает риск заражения в 6 раз.

Эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения и госпитализации эксперты Минздрава оценили в 94,37%, вероятность попасть в больницу снижается в 18 раз. Разработчики «Спутник V» отметили, что эти показатели выше, чем у Moderna, предполагаемая эффективность которой против дельты составила 76%, и у Pfizer — 42%.

По мнению заместителя директора центра им. Гамалеи Дениса Логунова, который руководил созданием вакцины, переносимость «Спутник V» также лучше, чем у американских препаратов.

«Если вы посмотрите не на заявления Центра Гамалеи или Минздрава, а на отчеты аргентинской стороны, на отчеты из Венгрии, на отчеты из Сан-Марино, где в том числе даже эпидэффективность опубликована, то вы увидите, что «Спутник V» действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna», — сообщил сегодня ученый. Логунов отметил, что в Аргентине эффективность российского препарата оценили в 93%.