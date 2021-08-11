Цимбалюк: В Кабмине говорят, что для борьбы с изменениями климата нужны средства. А где деньги, выделенные Украине на сокращение выбросов парниковых газов?

Деньги “из воздуха”: куда Украина тратит сотни миллиардов долларов?

Мир на пороге большого глобального потепления. И если не принимать соответствующих мер, то к 2040 году температура Земли вырастет на 1,5 °C над доиндустриальным уровнем, а затем человечество ждет дефицит пищи, исчезновение видов, засухи, пожары, наводнения, повышение уровня моря и миллиарды долларов убытков.

Накануне в украинском правительстве сообщили, что нашей стране нужно минимум €100 млрд капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет для того, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа до 35% от уровня 1990 года.

Таким образом Украина формирует так называемый “зеленый курс”, который должен синхронизироваться с общеевропейским. Вместе с тем, еще речь шла о том, что, присоединившись к Парижскому соглашению, Украина может получить доступ к дополнительной финансовой и технической помощи от развитых стран.

Важно подчеркнуть, что развитые страны намеревались выделять ежегодно не менее $100 млрд развивающимся странам на борьбу с климатическими изменениями, начиная с 2020 года, когда закончится действие Киотского протокола. Сейчас 2021-й, а информации от правительства об анонсированной финансовой помощи мы так и не имеем… Зато в правительстве говорят о наличии проблемы и необходимости средств, которые, по логике, должны были бы уже быть. Вопрос логичный к нынешнему министру экологии – где эти $100 млрд помощи для достижения цели снизить выбросы углекислого газа до 35% от уровня 1990 года? И не осела ли эта финансовая помощь в карманах отдельных чиновников? Очевидно, что такая помощь не одноразовая и важно, чтобы эти средства реально были потрачены на сокращение выбросов парниковых газов.

Ведь еще предыдущие профильные министры говорили, что Украина – одна из тех стран, которые имеет большой потенциал по сокращению выбросов парниковых газов. Да, в рамках Киотского протокола только в период с 2009-го по 2012 год Украине удалось привлечь средства в объеме более €1,2 млрд на реализацию климатических проектов, которые имели не только экологическое, но и политическое, социальное и экономическое значение для Украины. У вас тоже возникает вопрос – куда идут эти деньги? И насколько эффективно их используют?

И это наряду с тем, что в Украине в 2011 году был введен налог на выбросы CO₂, который является составной экологического налога. Особенностью украинского налога на выбросы CO₂ является то, что он уплачивается на основе заполненных деклараций, а рассчитывается в момент образования выбросов и имеет сложный алгоритм расчета.

Такой подход приводит к тому, что под налогообложение подпадают предприятия, которые сжигают биомассу, хотя она считается углеродно-нейтральным топливом и в мире не облагается.

Вопрос климатической политики – это, несомненно, вопрос денег. Во-первых, глобальное потепление влияет на экономику. По самым худшим прогнозам, через несколько десятков лет мир может потерять до 50% ВВП из-за разрушительного воздействия изменения климата. Во-вторых, адаптация к изменению климата и переход к углеродно-нейтральной экономике дорого стоит. Правда, платить придется в любом случае – или за подготовку к действиям, или за последствия бездействия. Главное, чтобы это понимала украинская власть, особенно профильное Министерство экологии, ведь в будущем любой непрофессионализм может сказаться невосполнимыми потерями…

Источник: “ГОРДОН”

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