 

Эксперты рассказали о способах мошенничества при покупке автомобиля

11.08.2021, 14:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты рынка транспортных средств рассказали, как не стать жертвой обмана при покупке автомобиля. Как оказалось, различные способы мошенничества могут применяться не чистыми на руку продавцами на любом из этапов оформления сделки.
Эксперты говорят, что в первую очередь, следует внимательно читать объявление о продаже. Не стоит верить разнообразным фразам вроде «только для вас, единственное предложение» и т.п. Перед тем, как заключать сделку, следует исследовать другие предложения на рынке, а также его особенности. Кроме того, необходимо проверить ценники у официальных дилеров, а также и рекомендованную самим автопроизводителем стоимость. Перед совершением покупки лучше проверить авто на сайтах ФНП, а изучая отзывы. Необходимо уметь отличать реальные от фейковых.

При этом стоит учесть, что заниженная на треть, а то и наполовину цена может говорить о каком-либо подвохе. Должно насторожить и если продавец заверяет, что салон скоро закрывается и нужно поспешить с покупкой. Может крыться мошенничество и при приобретении транспортного средства в trade-in. Бывают случаи, когда изначально оговоренный ценник новой машины оказывается после сделки вдвое большим. Эксперты советуют при возникновении подобных проблем попытаться урегулировать вопрос, обратившись к производителю. Если же это не принесло желаемых результатов, целесообразно обратиться в суд.

Источник: www.autostat.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Ученые: Стволовые клетки могут вернуть зрение

07.09 / «От любви до ненависти один автозак»

22.07 / Россияне рвутся в Турцию несмотря на ограничения

23.07 / Рубашки от Рихтера, ботинки в честь Баския: дайджест fashion-новостей недели

13.02 / Мнение: Понимая Америку

29.04 / Мнение: Танки на улицах Москвы…

06.08 / Пермякова из “Интернов” показала подросшую красавицу-дочь

27.11 / Володин обсудил подготовку к заседанию парламентской ассамблеи ОДКБ

02.06 / Политика Дмитрия Гудкова задержали

25.03 / Загадочные сверхскоростные НЛО овальной формы несколько дней пугали экипажи военных кораблей США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика