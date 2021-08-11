Эксперты рассказали о способах мошенничества при покупке автомобиля

Эксперты рынка транспортных средств рассказали, как не стать жертвой обмана при покупке автомобиля. Как оказалось, различные способы мошенничества могут применяться не чистыми на руку продавцами на любом из этапов оформления сделки.

Эксперты говорят, что в первую очередь, следует внимательно читать объявление о продаже. Не стоит верить разнообразным фразам вроде «только для вас, единственное предложение» и т.п. Перед тем, как заключать сделку, следует исследовать другие предложения на рынке, а также его особенности. Кроме того, необходимо проверить ценники у официальных дилеров, а также и рекомендованную самим автопроизводителем стоимость. Перед совершением покупки лучше проверить авто на сайтах ФНП, а изучая отзывы. Необходимо уметь отличать реальные от фейковых.

При этом стоит учесть, что заниженная на треть, а то и наполовину цена может говорить о каком-либо подвохе. Должно насторожить и если продавец заверяет, что салон скоро закрывается и нужно поспешить с покупкой. Может крыться мошенничество и при приобретении транспортного средства в trade-in. Бывают случаи, когда изначально оговоренный ценник новой машины оказывается после сделки вдвое большим. Эксперты советуют при возникновении подобных проблем попытаться урегулировать вопрос, обратившись к производителю. Если же это не принесло желаемых результатов, целесообразно обратиться в суд.

Источник: www.autostat.ru