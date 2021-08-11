CGTN – от болеутоляющих к опиоидам — в пандемию кризис наркозависимости в США вышел из-под контроля

По словам экспертов, в условиях стресса и одиночества, вызванных пандемией, употребление каннабиса, алкоголя, антидепрессантов и опиоидных препаратов в США выросло на 30—40%. Ситуация уже вышла из-под контроля: проблема высокого спроса на наркотики стоит особенно остро, а средств, выделяемых на предотвращение формирования зависимости и реабилитацию, недостаточно, передаёт CGTN.

Часто всё начинается с болеутоляющих в шкафчике для лекарств, а дальше перерастает в пристрастие к более сильным опиоидным средствам, вроде героина и синтетического фентанила. Такая зависимость обычно растёт стремительными темпами.

ГАБРИЭЛЛА ТЁРНБИЛЛ, наркозависимая на реабилитации: Я начала принимать наркотики и алкоголь, когда мне было где-то 12—13 лет.

От таблеток Габриэлла Тёрнбилл перешла к инъекциям героина. Её задержали за торговлю наркотиками, и в конечном счёте девушка попала в программу реабилитации наркозависимых. По её словам, несколько её друзей умерли от передозировки.

ГАБРИЭЛЛА ТЁРНБИЛЛ: Будь то люди, ушедшие из программы, или кто-то из моего прошлого — страшно это.

СООБЩЕНИЕ ПО РАЦИИ: Передозировка героином.

В 2020 году от передозировки умерло рекордное число американцев — 93 тысячи человек. Как полагают эксперты, часть этих людей стали жертвами стресса и изоляции, вызванных пандемией.

РОБ ВЭЛАК, профессор Школы фармации, общественного здравоохранения и медицины при Университете Колорадо: В пандемию ситуация лишь ухудшилась. Употребление каннабиса, алкоголя, успокоительных, антидепрессантов, опиоидных препаратов, в том числе и в отсутствие медицинских показаний, выросло на 30—40 процентов.

Роб Вэлак уже 30 лет работает с проблемой опиоидной зависимости. По его оценке, хотя пресечение каналов поставки наркотиков тоже важно — действующие вещества часто прибывают из Китая и Пакистана, а затем производством и распространением занимаются мексиканские картели, — ещё более остро стоит проблема спроса.

РОБ ВЭЛАК: Мы должны вкладывать значительные суммы в предотвращение формирования зависимости. На деле мы отмахивались от проблемы ничтожными вливаниями и на этом успокаивались я — мол, «мы же создали программы для предотвращения». Да, но не на том финансовом уровне, который необходим, чтобы был какой-то результат.

ХЕНДРИК САЙБРЕНДИ, корреспондент CGTN: В июле, спустя два года переговоров, три крупных американских дистрибьютора лекарственных препаратов и большая фармацевтическая корпорация согласились вложить 26 миллиардов долларов в программы помощи наркозависимым.

В обмен на это с них сняли гражданскую ответственность за ущерб, нанесённый опиоидными препаратами.

МАЙКЛ О’МОЛЛИ, прокурор округа Кайахога, штат Огайо: Мы используем эти деньги на развитие реабилитационных программ, привлечение людей в эти программы, поддержку службам экстренной помощи, которым приходится напрямую бороться с этим кризисом.

РОБ ВЭЛАК: В процессе борьбы с этим кризисом полезны любые финансовые средства, которые будут вложены в это дело в рамках судебного урегулирования.

Как считает Вэлак, 26 миллиардов долларов — мизерная сумма по сравнению с тем, во сколько обходится эта эпидемия.

РОБ ВЭЛАК: По сравнению с ущербом от этого кризиса кажется, что это капля в море. Но в то же время я понимаю, что добиться больших вложений может быть нереально.

ГАБРИЭЛЛА ТЁРНБИЛЛ: Это позволяет им, можно сказать, откупиться от проблемы и не нести ответственность за то, что они сделали.

Тёрнбилл, которая окончила программу реабилитации колорадского фонда Stout Street Foundation в июне, считает, что помощь наркозависимым должна стать более доступной. Недавно она столкнулась с непростой ситуацией, когда сломала палец на ноге и ей прописали болеутоляющие.

ГАБРИЭЛЛА ТЁРНБИЛЛ: Какая-та часть моего мозга оживилась: «О, мы такое помним». И впервые за долгое время я почувствовала желание что-то принять.

Габриэлла говорит, что прошла слишком длинный путь восстановления, чтобы сейчас с него сворачивать.

Как отмечает Вэлак, период между первым злоупотреблением опиоидами и вступлением в программу по реабилитации может растянуться от 7 до 13 лет. Он беспокоится, что реальные последствия пандемии ещё проявят себя позднее.

РОБ ВЭЛАК: Это пламя горит ярко и мощно и распространяется с пугающей скоростью.

Он добавляет, что прогресс уже есть, но чтобы сдержать вышедшую из-под контроля ситуацию, потребуется куда больше ресурсов.

Хендрик Сайбренди, CGTN, Денвер.

Дата выхода в эфир 09 августа 2021 года.