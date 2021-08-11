 

Названы округа-антилидеры по коронавирусу в Подмосковье

11.08.2021, 14:39, Разное
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За прошедший день в Московской области выявили 1054 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные областного оперштаба по коронавирусу.

Антилидерами по ковиду во вторник стали Одинцовский округ и Балашиха – 85 и 76 новых случаев соответственно. За ними следуют Люберцы с 67 заражённых, Королёв с 64 заболевшими и Химки, где зафиксировали 58 новых случаев. Напряжённая обстановка также наблюдалась в Раменском округе, Красногорске, Дмитровском округе, Пушкино и Домодедово, передаёт сайт “Подмосковье сегодня”.



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