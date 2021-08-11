 

Мнение: Ну что, друзья. Если не поменяем общественный формат, нас будут увольнять и увольнять.

11.08.2021, 14:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

И самое главное, этим людям не предоставили рабочие места. Их просто выгнали на улицу, задав определенный критерий поиска для системы. Сейчас бизнес вовсю сейчас будет пользоваться услугами таких программ. Потому что ему это выгодно.

Просто? – Да.
По человечески? …

Но каждый человек – это конкретная судьбы. За ним стоит его семья, дети, родители. Мы не знаем причину. по которой данный человек в этот период времени был неэффективен для работодателя. Может быть у него болезненный ребенок, или престарелый родственник, за которым он ухаживает. Современное общество не рассчитано на то, что бы по человечески отнестись к ситуации, в которой оказывается человек. Общественный формат, при котором один человек потребляет другого не для людей.

А что тогда для людей?

Просто посмотрите эту конференцию.

Конференция синхронно переводилась на 72 языка. Как тебе такое, ООН? Слабо?
И стримилась во все социальные сети.

Это показатели просмотров только на ютубе:

В ней озвучиваются ответы на многие вопросы, которые мы с вами обсуждаем на кухнях. Кухни – это хорошо, это уютно и сытно. Но на кухнях мы не решим проблемы. Их нужно решать вместе.

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / В США протестующие захватили Капитолий в Оклахоме

19.07 / Антитела к SARS-CoV-2 сохраняются после перенесенной инфекции не менее 9 месяцев

15.12 / Ученые назвали самого древнего родственника человека

28.12 / Пока не поздно: как распознать опухоли головы и шеи

31.05 / Основа гардероба — вещи в вашем стиле. Как собрать капсульный гардероб

12.10 / “Чертовски хороший”: Стивен Кинг в восторге от нового российского сериала

20.05 / После запрета американскому посольству нанимать россиян жители Подмосковья перестали мочиться в подъездах

15.07 / Китаянка заразила коронавирусом 71 человека, один раз проехавшись в лифте

03.07 / Мнение: 300 комсомольцев на 6 вёрст узкоколейки, Осударева дорога и электросамокаты в 1958 году

06.11 / Мнение: О феноменальном прорыве России в «святой» 2014 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика