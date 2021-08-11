Мнение: Ну что, друзья. Если не поменяем общественный формат, нас будут увольнять и увольнять.

И самое главное, этим людям не предоставили рабочие места. Их просто выгнали на улицу, задав определенный критерий поиска для системы. Сейчас бизнес вовсю сейчас будет пользоваться услугами таких программ. Потому что ему это выгодно.

Просто? – Да.

По человечески? …

Но каждый человек – это конкретная судьбы. За ним стоит его семья, дети, родители. Мы не знаем причину. по которой данный человек в этот период времени был неэффективен для работодателя. Может быть у него болезненный ребенок, или престарелый родственник, за которым он ухаживает. Современное общество не рассчитано на то, что бы по человечески отнестись к ситуации, в которой оказывается человек. Общественный формат, при котором один человек потребляет другого не для людей.

А что тогда для людей?

Просто посмотрите эту конференцию.

Конференция синхронно переводилась на 72 языка. Как тебе такое, ООН? Слабо?

И стримилась во все социальные сети.

Это показатели просмотров только на ютубе:

В ней озвучиваются ответы на многие вопросы, которые мы с вами обсуждаем на кухнях. Кухни – это хорошо, это уютно и сытно. Но на кухнях мы не решим проблемы. Их нужно решать вместе.

—