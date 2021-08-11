Питерские депутаты готовы платить 21,8 тысяч бюджетных рублей за корзину цветов

На сайте питерского ЗакСа появился тендер на доставку цветов за 2,2 млн рублей.

Победитель будет обеспечивать парламентариев букетами с августа по ноябрь. Депутаты хотят розы Аваланж или Ред Наоми, гвоздики, букеты, цветочные композиции и корзины и аквапакеты для хранения. Среди требований к букетам – соблюдение гармонии всех элементов, правильные расстановка акцентов и выбор материалов.

Больше всего денег налогоплательщиков депутаты готовы платить за цветочные корзины: по 21,8 тыс. рублей. Правда, и цветов в корзинах должно быть много: 25 роз с крупными бутонами и 50 цветов поменьше, к примеру, гипсофил или лизиантусов. Высота корзин – не менее 90 см.

За каждый букет в декоративной бумаге с атласной лентой депутаты предлагают платить 5,5-8,4 тыс. рублей. А вот купить гвоздики с доставкой народные избранники готовы не дороже чем по 73 рубля за штуку. Цветы должны будут поставляться по первому требованию, круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

ZakS.Ru

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