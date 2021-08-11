Рыбницам предлагают перейти на альтернативные виды животноводства

11.08.2021, 14:33, Объявления

Теги: Здравоохранение, Экология

Это связано с массовыми вспышками АЧС на территории Ярославской области.

Африканская чума свиней нанесла большой ущерб крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам Ярославской области. Число очагов заражения АЧС достигло 27-ми – генетический материал вируса выявлен в 13 муниципальных районах области, в том числе и Рыбинском (д. Михеево Волжского с/п).

От вируса африканской чумы свиней оказались не защищены как крупные сельскохозяйственные предприятия, так и хозяйства малых форм (КФХ, ИП, ЛПХ). Для того чтобы в дальнейшем заниматься свиноводством, необходимо усилить биологические методы защиты животноводческих хозяйств.

Для выполнения этой задачи нужны немалые финансовые вложения, и если крупные свиноводческие комплексы (которых у нас уже нет) готовы повысить свой компартмент до 4 степени защиты, то малым формам хозяйствования это сделать в полном объеме будет очень сложно, а порой, и просто невозможно.

– В связи с этим напоминаем всем заинтересованным лицам, что в соответствии с п.7 р.5. протокола заседания постоянно действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации от 19.01.2021 № 1 направлена рекомендация по переводу биологически уязвимых свиноводческих хозяйств (I и II компартмент) – это и есть наши КФХ и ЛПХ, для которых подтверждение зоосанитарного статуса (III и IV компартмента) не представляется возможным, на альтернативные виды животноводства, – говорится в обращении департамента ветеринарии Ярославской области.

На территории Ярославской области альтернативными (и в то же время, традиционными) видами животноводства являются птицеводство (содержание и разведение кур, гусей, уток, индюков, цесарок), овцеводство, козоводство, кролиководство, а также животноводство в чистом виде (молочное животноводство и откорм крупного рогатого скота). Также многие владельцы все активнее осваивают и нетрадиционные отрасли – коневодство, разведение экзотических видов животных и птицы. Животные других видов также подвержены различного рода заболеваниям, но таких массовых и материально затратных, как африканская чума свиней, пожалуй, на территории средней полосы России, не наблюдается. Кроме того, данное заболевание не лечится и пока не разработана его вакцинопрофилактика.

В списке сельхозпредприятий Ярославской области, в которых можно приобрести все вышеперечисленные виды скота и птицы, 11 хозяйств. В случае необходимости, департамент АПКиПР и департамент ветеринарии Ярославской области, готовы оказать консультационную помощь в рамках своей компетенции.

Телефон департамента ветеринарии ЯО: +7 (4852) 40-04-23.

Пресс-служба администрации города Рыбинска