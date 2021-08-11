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Платформа для трейдинга LBLV

11.08.2021, 14:19, Детали
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В наше время многие люди предпочитают заниматься трейдингом. Одним из молодых брокеров является LBLV. Данная компания заняла узкую нишу по оформлению услуг для трейдеров профессионального уровня. Основали фирму в далеком 2017-м, и она имеет соответствующую лицензию. В дальнейшем планируется расширение продуктов, а, также, пользовательских предложений, однако, сейчас большинство клиентов фирмы являются профессиональными трейдерами, которые имеют крупные обороты. Если интересуют LBLV отзывы, то ознакомиться с ними можно на официальном сайте.

Особенности компании

Основная политика организации LBLV определяется по ее торговым условиям:

  • Наименьший депозит составляет 5 тысяч долларов США,
  • Трейдерам с депозитом более 1 миллиона долларов предусматриваются уникальные условия сотрудничества.

Все счета выполнены в ECN, а спред составляет от 0,1 пункта. Торговой платформой является исключительно МТ5, которая не имеет отдельных приложений, надстроек. Здесь стоит отметить еще одну особенность компании, а именно то, что она работает только со счетами, которые были открыты через сайт МОФТ.

Компания выделяется на фоне конкурентов своими многочисленными преимуществами. К основным достоинствам, за которые она ценится клиентами, можно отнести:

  • Счета в ECN формате, а, также,
  • Оперативное выполнение ордеров,
  • Возможности платформы отлично подходит для алгоритмической платформы, торговли с разнообразными фондовыми активами.

Однако, несмотря на плюсы, имеются и недостатки. К основным минусам можно отнести:

  • Нет дополнительных продуктов, платформ кроме МТ5.
  • Отсутствие МТ4, ровно, как и социального трейдинга,
  • Отсутствие вспомогательных приложений,
  • Высокий минимальный депозит, составляющий 5 тысяч долларов,
  • Не очень удобный для конечного пользователя интерфейс, функционал.

Несмотря на данные недоработки, сервис пользуется популярностью по всему миру.

Выводы

У компании LBLV имеются торговые условия, которые будут интересны исключительно профессиональным трейдерам. Организация ориентирована на постоянных клиентов, которые имеют максимально серьезные намерения. А вот для начинающих трейдеров условия не лучшие, поскольку имеется высокий порог вхождения, большой минимальный депозит, отсутствуют счета в центах.

Несмотря на это, многие люди все равно хотят ознакомиться с платформой и ее возможностями, что можно сделать по ссылке https://traders-union.ru/. Пользователи смогут заниматься трейдингом на профессиональном уровне и зарабатывать хорошие деньги с данной платформой.




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