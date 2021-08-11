Рыбинцев приглашают за мерами соцподдержки

11.08.2021, 14:15, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

111 рыбинцев воспользовались мерами государственной поддержки в рамках социального контракта.

Еще 8 заявлений от потенциальных кандидатов находятся на рассмотрении. Средства, полученные в рамках социального контракта, можно направить на развитие собственного дела, обучение для дальнейшего трудоустройства и поиск работы, личное подсобное хозяйство и неотложные нужды в трудной жизненной ситуации.

– Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между человеком в трудной жизненной ситуации и департаментом для предоставления финансовой помощи. Заключить социальный контракт могут семьи, многодетные семьи, семьи, где воспитывается ребенок инвалид или одиноко проживающие граждане. Критерий один – доход на одного человека не должен превышать 10 742 рублей, – рассказала начальник отдела по вопросам семейной политики Людмила Кудринская.

Соцконтракт должен помочь человеку преодолеть черту бедности и приобрести постоянный самостоятельный источник дохода. Сумма финансовой поддержки в рамках контракта составляет от 11 до 250 тысяч рублей

– Время действия социального контракта зависит от его вида. Поиск работы – до 9 месяцев, предпринимательская деятельность до 12 месяцев, личное подсобное хозяйство до 12 месяцев. Трудная жизненная ситуация до 6 месяцев, – отметил директор департамента по социальной поддержке населения Владимир Куликов. – Помимо этого, специалисты департамента будут отслеживать жизненную ситуацию гражданина, заключившего социальный контракт, еще в течение года. При необходимости предложат продление.

Поиск работы

В рамках этого социального контракта гражданин получает финансовую поддержку на обучение и стажировку, а также может рассчитывать на выплаты в размере одного прожиточного минимума в течение трех месяцев для поиска работы. Итогом должно стать трудоустройство гражданина и снятие его с учета в качестве ищущего работу. Для заключения такого социального контракта могут обратиться не только безработные граждане, которые стоят на бирже, но и те, кто трудоустроен, но хочет сменить работу на более высокооплачиваемую.

Индивидуальная предпринимательская деятельность или самозанятость

В этом случае гражданам за счёт федерального бюджета будет оплачена постановка на учет в налоговом органе, регистрация индивидуального предпринимателя, а также приобретение материальных ценностей, необходимых для открытия своего дела.

Личное подсобное хозяйство

Предусматривает помощь в виде финансирования на покупку семян, хозяйственных построек, сельскохозяйственных животных и т.д.. При этом гражданин регистрируется в налоговом органе как самозанятый и получает доход от подсобного хозяйства в течение действия социального контракта.

Трудная жизненная ситуация

В рамках этого контракта гражданин может получить средства на приобретение обуви, одежды, лекарственных препаратов, прохождение лечения.

Финансирование по контрактам «Индивидуальная предпринимательская деятельность» составит до 250 тысяч рублей, «Подсобное хозяйство» не более ста тысяч рублей.

Департамент соцподдержки будут работать совместно с Центром занятости населения. Если человек передумал участвовать, то может отказаться от контракта, вернув выделенные по социальному контракту средства.

Подробную информацию можно получить в отделе по вопросам семейной политики: тел. (4855) 28-29-23 и в отделе по работе с ветеранами: тел. (4855) 28-17-69.

Пресс-служба администрации города Рыбинска