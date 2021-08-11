У самого мощного в мире атомного ледокола решили поменять двигатель

Самый мощный в мире головной универсальный атомный ледокол «Арктика» отремонтируют на Кронштадтском морском заводе, там атомоходу заменят один из двигателей, сообщила пресс-служба Балтийского завода (Санкт-Петербург), где был построен ледокол.

«Атомный ледокол «Арктика» покинул причал Балтийского завода и приступил к переходу на Кронштадтский морской завод. Там судно встанет в док, где будут проведены плановые работы по замене одного из двигателей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как сообщало ранее предприятие Росатома ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот), в феврале 2020 года во время пусконаладочных работ на «Арктике» произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что двигатель не подлежит ремонту и требует демонтажа. Несмотря на это, ледокол в октябре 2020 года приняли в эксплуатацию, учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути.

По данным разработчика проекта атомного ледокола «Арктика», «Центрального конструкторского бюро «Айсберг», при эксплуатации без одного двигателя отклонения от проектных характеристик судна были незначительны, что позволяло атомоходу эффективно работать в Арктике. Мощность ледокола при этом составила порядка 50 МВт (вместо проектных 60 МВт), потеря ледопроходимости – до 20 сантиметров (от 2,9 метра), а скорость – 0,6 узла (от 22 узлов по чистой воде).

«Атомный ледокол «Арктика» покинул причал Балтийского завода и приступил к переходу на Кронштадтский морской завод. Там судно встанет в док, где будут проведены плановые работы по замене одного из двигателей», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября 2020 года ледокол «Арктика» завершил первую проводку в акватории Севморпути.