“Я бы сама пообнимала масяню!” Сумская отреагировала на фото Ребрик с питомцем

“Всем тепла”, – написала она.

Ребрик запечатлена в гамаке, прижав к себе животное.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Я бы сама пообнимала масяню!” – прокомментировала снимок актриса Ольга Сумская.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина”.

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