Кабмин Украины отменил повышенные социальные нормативы на субсидии. Их оставят только в “красных” эпидемических зонах

Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе “красного” уровня карантина.

“Людям не нужно будет обращаться в органы социальной защиты. Увеличенные нормы будут внедрены автоматически”, – сказала во время заседания министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее данным, жилищные субсидии на начало августа этого года назначили более чем 2,3 млн домохозяйств. Из них 1,9 млн – в автоматическом режиме.

“РБК-Украина” со ссылкой на проект постановления Кабмина пишет о смене правил предоставления субсидий. В частности, жилищные субсидии назначаются в случае покупки квартиры или дома в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Документом отменяется норма о назначении субсидии в случае, если зарплата составляет менее 50% среднего размера в Киеве и Севастополе и менее 20% – в областных центрах и городах областного значения. Постановлением также ликвидируется норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии.

Контекст:

В январе Минсоцполитики сообщало, что субсидии получают более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составлял тогда около 1633 грн.

В прошлом году субсидии получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн.

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