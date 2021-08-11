“Моя любовь”. Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
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На заглавном фото Шевченко позирует в кадре, обнимая стоящую впереди него супругу за талию, а на втором снимке супруги запечатлены в компании своих сыновей. Для съемки семья Шевченко выбрала одежду белого цвета. Фотосессия проходила на пляже.
“С днем рождения, моя любовь. Мы так сильно тебя любим”, – написал он.
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Контекст:
Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают четверых сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).
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