 

“Моя любовь”. Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже

11.08.2021, 13:55, Новости дня
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На заглавном фото Шевченко позирует в кадре, обнимая стоящую впереди него супругу за талию, а на втором снимке супруги запечатлены в компании своих сыновей. Для съемки семья Шевченко выбрала одежду белого цвета. Фотосессия проходила на пляже.

“С днем рождения, моя любовь. Мы так сильно тебя любим”, – написал он.

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Контекст:

Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают четверых сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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