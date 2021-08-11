 

Как приготовить тирамису. Подробный рецепт

11.08.2021, 13:55, Новости дня
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В переводе с итальянского “тирамису” означает “Вознеси меня”. Это связано с тем, что десерт обладает бодрящим эффектом.

Ингредиенты: яйца куриные – 6 шт., сливочный сыр маскарпоне – 500 г, сахар – 150 г, печенье савоярди (бисквитное печенье) – 250 г, кофе эспрессо – 300 мл, какао-порошок 1–2 ст. л, коньяк – 30–50 г.

Фото: depositphotos.com

Необходимо разбить яйца, отделив белки от желтков. К желткам добавить сахар, взбить. Выложить взбитые желтки с сахаром в большую емкость, добавить туда же маскарпоне (500 г). Перемешать желтки с сахаром и маскарпоне лопаткой до однородного состояния.

Фото: depositphotos.com

Белки взбить со щепоткой соли. Выложить их в массу с желтками и маскарпоне. При помощи лопатки перемешать крем круговыми движениями снизу вверх. Остывший кофе налить в посуду с плоским дном, добавить коньяк. Погрузить в эту ждкость печенье савоярди и сразу вытащить.

Фото: depositphotos.com

Выложить пропитанное печенье на дно формы. Сверху выложить оставшийся крем, выровнять и убрать в холодильник на несколько часов. Лучше – на ночь.
Перед подачей посыпать десерт какао или тертым шоколадом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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