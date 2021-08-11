 

В Верховную Раду проходят пять партий. “Слуга народа” – лидер парламентского рейтинга – опрос

11.08.2021, 13:54, Новости дня
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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, “Слугу народа” поддержали бы 22,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Далее идут “Европейская солидарность” (16%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (14%) и “Батьківщина” – по 13,6%.

Проходной барьер также преодолевает “Сила и честь” – 6%.

Остальные партии набирают менее 5%. В частности, “Украинская стратегия Гройсмана” – 4,7%. У представленных сейчас в парламенте “Голоса” 1,8%, у группы “За майбутнє” 1,7%.

Опрос проводился с 18 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 без учета дизайн-эффекта не превышает 1,41%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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