 

Американские ученые уточнили, как менялся уровень Мирового океана в прошлом

11.08.2021, 13:52, Новости дня
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Не секрет, что в процессе глобального потепления уровень Мирового океана повышается. Некоторые ученые полагают, что он может достичь тех же отметок, которые были до последнего Ледникового периода. Но где именно находятся эти отметки?

Ученые из Колумбийского университета (США) провели ряд исследований и установили, что до последнего глобального похолодания вода в океане могла быть выше на 1,2 метра в среднем. В пиковый период, когда на полюсах вовсе не было ледников, она могла быть выше нынешнего уровня на 5,3 метра.

Ранее наука указывала на другие показатели. Однако ученые считают, что ошибки могли возникать из-за движения тектонических плит, которые также опускаются и поднимаются с течением времени.



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