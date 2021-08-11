Японские инженеры создали литий-серную баратею

В университете Окинавы представили принципиально новый вид электрических аккумуляторов – литий-серные. По словам японских разработчиков, они выдерживают до 200 циклов зарядки и разрядки, не теряя основной части своей емкости.

Такие батареи предполагают устанавливать на электромобили. Они дешевле нынешних литий-ионных, говорят специалисты. Однако у них соотношение цены и сохраняемой энергии более выгодное.

Кроме того, запас хода на такой батарее у электромобиля может быть увеличен на 60%. Это значит, что можно легко наладить производство легковых машин. Которые смогут проехать без подзарядки до 500 км. Сейчас недорогие электромобили преодолевают примерно 300 км, а большие рекордные показатели демонстрирует только премиум-класс.