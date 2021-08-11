Телеведущий Эрнест Мацкявичюс объявил о намерении стать президентом Литвы

Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс объявил о завершении своей работы на ВГТРК и намерении участвовать в выборах президента родной для него Литвы. Член Академии российского телевидения добавил, что к такому решению его подтолкнула недружественная политика Вильнюса в отношении России.

«Очень неприятно слышать президента Литвы Гитанаса Науседу, постоянно декларирующего русофобские намерения по указке из Вашингтона. Из истории известно, что русские и литовцы – два древних европейских народа, которые всегда жили рядом, вместе и сотрудничали. И не важно, какое было государство в тот или иной исторический момент. Сегодня литовские власти проводят совершенно недопустимую политику, не признавая Крым частью России и поддерживая фашистские формирования украинской армии. Все их заявления совершенно противоречат воле литовского народа, который заинтересован в дружественных и добрососедских отношениях с Россией. Поскольку в современной Литве нет политиков, готовых взять на себя столь тяжёлое бремя, я вызываю огонь на себя и буду баллотироваться на пост президента Литвы», – заявил журналист.

Мацкявичюс добавил, что более 20 лет имеет гражданство Литвы и отлично владеет родным для себя литовским языком. Также, по его словам, он знает, что программа «Вести» пользуется огромной популярностью в прибалтийском государстве, поэтому рейтинг журналист позволяет ему, как минимум, рассчитывать на выход во второй тур.

—