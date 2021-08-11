Скандалы: «Просто счастливый человек»

Как сын африканского президента Теодоро Нгема Обианг Манге получил власть и растратил деньги страны на вечеринки, бизнес-джеты, яхты, дорогие автомобили, особняки и женщин

Еще недавно вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге хвастался в своем Instagram-аккаунте, как спускает сотни миллионов долларов на красивых женщин, вечеринки, бизнес-джеты, яхты, дорогие автомобили, особняки и роскошную одежду. Теперь же он рискует лишиться всего: сразу несколько стран заморозили его банковские счета и запретили въезд на свою территорию.

Политика подозревают в отмывании денег, коррупции и растрате государственных средств. О роскошной жизни Манге до разбирательств — в новом материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов.

«В стране, где, по данным ЮНИСЕФ, у трети населения нет доступа даже к туалету, Обианг с 1998 года потратил свыше 500 миллионов долларов. Он купил особняк в Париже за 100 миллионов долларов, а также другие резиденции в разных странах мира, частный самолет за 38 миллионов долларов, яхту, десятки роскошных автомобилей, включая Ferrari, Bentley и Aston Martin, а также коллекцию вещей, принадлежавших Майклу Джексону. В том числе покрытую стразами перчатку за 275 тысяч долларов, которую певец надевал во время своего тура Bad», — поступило сообщение в МИД Соединенного Королевства.

Британские власти решили ввести санкции против пяти человек, причастных к коррупции. В черный список попал и сын лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге. В Лондоне уверены, что вице-президент африканской страны набивал карманы за счет своих граждан. Делалось это «для финансирования роскошного образа жизни, несовместимого с его официальной зарплатой». Теперь активы вице-президента Экваториальной Гвинеи заморожены, а он сам больше не может прилетать в Великобританию. В ответ на такие меры власти республики пообещали закрыть свое посольство в Лондоне.

В центре коррупционных скандалов

Санкции против Теодоро ввели уже несколько стран. Семь лет назад американские власти вынудили его передать им имущество, которое, по их мнению, он приобрел на деньги из коррупционных источников. Франция также конфисковала активы африканского политика, заочно приговорив его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 миллионов евро.

В 2016 году во время антикоррупционного расследования власти Швейцарии изъяли у Теодоро два десятка роскошных машин. Среди них — Koenigsegg One:1, Aston Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari 599 GTB, Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Porsche Carrera GT), которые потом ушли с молотка за 27 миллионов долларов. Представители дома Bonhams, занимавшегося торгами, признали, что коллекция уникальна: у большинства машин был минимальный пробег, а некоторые из них и вовсе оказались эксклюзивными — их выпускали ограниченным тиражом.

Особое внимание было приковано к родстеру кремового цвета Lamborghini Veneno 2014 года — одному из девяти экземпляров этой модели, выпущенных маркой. Автомобиль купили за 8,4 миллиона долларов. Вырученные на аукционе деньги Швейцария отправила благотворительным организациям Экваториальной Гвинеи. Скорее всего, эти деньги опять достались семье Обианг Манге, которая занимает все ключевые посты в стране.

«Хранил казну государства под кроватью»

Отец Теодоро — Теодоро Обианг Нгема Мбасого — руководит страной более 40 лет. Его называют одним из самых жестоких африканских диктаторов. Он сменил на посту лидера страны своего дядю Франсиско Масиаса Нгему Ндонга, который заставлял местных жителей буквально считать себя богом. Вместо икон он развешивал в церквях свои портреты, закрывал школы, библиотеки и театры, запрещал носить очки, истреблял интеллектуалов и хранил казну государства под кроватью.

Обезумевшего диктатора приговорили к смертной казни в 1979 году, причем приказ отдавал лично его племянник, нынешний президент страны. Придя к власти, он первым делом отменил все законы родственника. Считается, что, по сравнению со своим предшественником, Теодоро Обианг Нгема Мбасого ведет себя умно и скромно. В Экваториальной Гвинее открылись школы, слабовидящим гражданам теперь снова разрешили носить очки. Казнит нынешний лидер не так часто, как его дядя, зато единолично пользуется всеми благами государства, включая большие запасы золота, нефти, газа и алмазов.

Сын президента Экваториальной Гвинеи учился за рубежом: вначале во французской частной школе Ecole des Roches в Нормандии, потом в калифорнийском частном Университете Пеппердайна в Малибу. Учебу Теодоро бросил, хотя в африканской стране утверждают, что институт он все-таки окончил.

Теодоро — организатор рэп-концертов и просто счастливый человек, который любит Lamborghini и длительные поездки в Голливуд и Рио-де-Жанейро — газета The New York Times

Начиная с 1998 года отец назначал Теодоро-младшего на разные министерские должности, потом сделал вице-президентом и своим неофициальным преемником. Но в новом кресле в его жизни мало что изменилось. Столь высокий пост не мешает политику купаться в роскоши.

«Ему оставили всего 10 тысяч долларов»

Теодоро-младший постоянно оказывается в центре скандалов. В СМИ то и дело просачивалась информация о баснословных тратах политика. В частности, он арендовал суперъяхту за 550 тысяч долларов для рождественского круиза, в котором развлекал рэп-исполнительницу Еву, а за выходные в ЮАР однажды потратил 700 тысяч долларов. Как большой поклонник Майкла Джексона африканец скупил шесть статуй американского певца в натуральную величину и украсил ими дом.

У вице-президента Экваториальной Гвинеи есть недвижимость по всему миру. В том числе два особняка в ЮАР и еще один в Малибу площадью 460 квадратных метров, который он приобрел за 31 миллион долларов

Еще у него имеются несколько яхт. Среди них — Ebony Shine, которая вмещает семь просторных кают, три гостиных, кинотеатр на 12 человек, большое джакузи на открытой палубе, бассейн, специальное место для барбекю, лифт, просторный спортивный зал с сауной и комнатой для массажа, а также вертолетную площадку. Еще одну суперъяхту — 90-метровое судно Ice — для политика изготовили в 2005 году, оснастив его самыми передовыми технологиями в мире. В распоряжении Теодоро белоснежные диваны на верхней палубе, библиотека с зоной отдыха, большая спальня и ванная комната, отделенная серым камнем, вместительная гостиная и кабинет, обставленные суперсовременной мебелью.

В 2018 году на частном самолете в компании девяти человек вице-президент прилетел в Бразилию. Местные пограничники осмотрели багаж делегации — с собой у пассажиров было 19 сумок. В них обнаружили около 1,4 миллиона долларов наличными и 20 наручных часов общей стоимостью 15 миллионов долларов. Обиангу-младшему оставили только 10 тысяч долларов — это максимальная сумма наличными, которую можно ввозить в Бразилию без декларации.

Insta-царь

Теодоро никогда не скрывал, что любит жить на широкую ногу, и хвастается богатством перед сотней тысяч своих подписчиков в Instagram. Его микроблог наполнен фотографиями с фешенебельных курортов, пляжей с голубым морем и белоснежным песком.

Кроме того, вице-президент любит фотографироваться на золотом троне, позировать с серьезным видом в бизнес-джетах, кататься на лошадях или на гидроциклах и чопперах. В конце июня он приезжал в Москву и выкладывал снимки с крыши гостиницы «Националь». До этого — из Рима у фонтана Треви, во время сафари в одной из африканских стран, а также с яхты, сиденья которой были отделаны дорогой кожей бело-красных оттенков. На других фото он заказывает себе обувь или одежду, которую шьют по индивидуальному заказу в элитных ателье.

Судя по Instagram, Теодоро — завсегдатай вечеринок, который часто позирует в обществе полуобнаженных женщин. В 2019 году политик с особым размахом отмечал день рождения. Одетый в белый костюм с красным галстуком именинник отрезал кусок от метрового белоснежного торта, украшенного позолоченными вставками. Именно снимки из соцсетей привлекли к нему внимание антикоррупционных органов.

Тем временем большинство жителей Экваториальной Гвинеи — 76,8 процента населения — продолжают прозябать в нищете. Страна стала одним из лидеров по добыче нефти, но большая часть денег, полученных от продажи черного золота, простым гражданам недоступна. При этом власти не стесняются спускать баснословные суммы на предметы роскоши как внутри страны, так и за ее пределами.

Ксения Архипова