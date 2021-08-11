 

Скандалы: Ростовский плацдарм для украинского экс-президента

11.08.2021, 13:46, Разное
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Хозяином «дачи Януковича» оказался полный тезка высокопоставленного российского дипломата

Собственником участка в Ростове-на-Дону, где якобы зарегистрирован бывший президент Украины Виктор Янукович, оказался полный тезка российского дипломата Александра Иванова, узнал «Собеседник». Фамилия чиновника указана в соответствующей выписке ЕГРН.

Иванов стал собственником участка площадью на улице Еременко в 2019 году. Его площадь составляет 691 кв. м. Земля ему перешла от некоего Сергея Гончарова.

Кадастровая стоимость участка, где якобы проживает Виктор Янукович, составляет всего 2,2 млн рублей.

Александр Иванов долгие годы работал в Министерстве иностранных дел России. Последней его должностью в МИД РФ является работа послом по особым поручениям. Кроме того, он был послом в Индонезии, Восточном Тиморе и Папуа-Новой Гвинее. С 7 августа 2017 года Иванов — постоянный представитель России при Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В феврале экс-президент Украины обратился в Офис генерального прокурора (ОГП) страны и Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в РФ для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана. Соответствующие заявления были поданы защитой Януковича.

Адвокаты заявили, что место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины. Адрес подтвержден, в том числе и Генеральной прокуратурой РФ.

До этого адвокат Януковича Виталий Сердюк рассказал СМИ, что его подзащитный зарегистрирован по адресу: РФ, город Ростов-на-Дону, ул. Еременко <…>. Адвокат отметил, что адрес подтвержден миграционной службой и Генпрокуратурой России.

СМИ отмечали, что по этому адресу расположен элитный коттеджный поселок, на территорию которого попасть невозможно. По соседству с поселком расположен Ростовский юридический институт МВД РФ.

В 2017 году депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал, что Янукович является его соседом. Тогда же СМИ сообщили, что беглый президент Украины живет на даче в подмосковном элитном поселке Баковка. Издание «Медуза» (признано иноагентом) разыскало людей, видевших Януковича на прогулке близ дач.



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