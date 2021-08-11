“Никогда не следуйте трендам!”: лучший предприниматель Forbes дал совет молодежи

Очередным героем рубрики “Про молодежь” стал Максим Мольдерф, начальник отдела стратегического развития ГАЗФОНД. Входит в число 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории “Финансы и инвестиции”.

Газфонд – один из крупнейших в стране, с большими активами. Максим занимается взаимодействием с клиентской базой. Он и его команда строит стратегию коммуникации, стратегию развития фонда, занимается развитием цифровых сервисов. Также в компании есть люди, которые занимаются бизнес-анализом.

Сейчас Мольдерфу 27 лет. Он родился и вырос в Москве. Строить карьеру он начал в 15 лет. Тогда Максим попал в интересный стартап, связанный с разработкой виртуальной торговой системы, которая ориентирует торги на реальном фондовом рынке.

Мольдерф выделился интересным решением на школьном конкурсе, и его пригласили в интересную перспективную команду.

“Тогда я понял, что финансовые рынки мне интересны. И начал двигаться в этом направлении. В студенчестве я давал развитие своим силам фундаментальными знаниями, которые мог получить в университете. Особый акцент я делал на общественной организации, занимался студенческим советом, возглавлял его на третьем курсе.

Первый, второй и третий курс я больше брал от вуза, на четвертом начал определяться более предметно с тем, чем я буду заниматься после выпуска.

Здесь есть лайфхак – ходить на профессиональные конференции, форумы. Стучаться как студент, заявляться на такие мероприятия. Говорить, здравствуйте, пишу диплом по такой то теме. Не стесняться задавать вопросы интересным, важным людям.

Так вы получите знакомства и опыт в перспективных компаниях, а не будете ждать потом своей очереди в списке тысяч других людей”, – рассказал Максим Мольдерф.

Финансист раскрыл для молодежи интересный секрет – никогда не стремиться следовать современным трендам.

“Планы – это не профессия, а то, чем человек хочет заниматься, несмотря на современные тренды. Я поясню. Если пошла мода на тройку-четверку, и все ломанулись туда, и все бегут туда. На самом деле люди гонятся за чужими навязанными мнениями. Каждый год тренды меняются, и люди разочаровываются, понимая, что им навязали цели. И они понимают, что это не их история. А их история на самом деле заниматься рисками и инвестициями”, – отметил эксперт.

Сейчас Максим Мольдерф продолжает участвовать в наставничестве Молодежной финансовой лиги и строит свою семью.

Стать героем следующего выпуска “Про молодежь” можно стать, отправив свою историю на почту. Посмотреть все видео можно по хэштегу #нацсоветпромолодежь.