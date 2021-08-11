Сергей Шойгу назвал имя главного патриота России в истории

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал виолончелиста Мстислава Ростроповича главным патриотом России. Об этом он заявил на форуме “Территория смыслов”.

Шойгу вспомнил, как во время одной из встреч музыкант заявил, что хочет отправить всё заработанное им в одну из зон конфликтов в СССР. Помимо него глава Минобороны назвал великими патриотами поэтов Евгения Евтушенко и Булата Окуджаву, космонавтов Юрия Гагарина и Валентину Терешкову и знаменитого оперного певца Фёдора Шаляпина, передаёт “Радио 1”.