Россияне хотят лекарства, алкоголь, готовую еду и продукты срочно

По исследованию Data Insight о российском рынке срочной доставки, 67% россиян заказывает срочно готовую еду, 44% – продукты. Почти треть хотела бы получать со срочной доставкой лекарства.

Кроме того, для 10% важна срочная доставка одежды, для 8% – техники, для 7% – алкоголя, для 6% – стройматериалов и автозапчастей. Более 15% россиян отказывается заказывать еду, которую не могут доставить в течение пары часов. От других товаров при отсутствии экспресс-доставки никто не отказывается.

Быстрее всего можно купить цветы в горшках с доставкой. За считанные часы товар доставляет 62% продовольственных и 81% цветочных магазинов. Минимум в тот же день можно получить заказ в 95% магазинах в этих сегментах. Во всех прочих категориях средняя скорость доставки гораздо ниже: в тот же день – в половине магазинов электроники, 40% магазинов детских и строительных товаров, в 34% аптек. У 38% аптек нет доставки как таковой, а если она есть, то в 55% случаях лекарства могут дойти в день заказа. Реже всего доля предлагают доставку в день заказа книжные, одежные, обувные и косметические магазины. Там срочной считается доставка на следующий день.

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