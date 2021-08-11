Обручальное кольцо – Личное мнение

Вчера Алина Кабаева была вынуждена предстать перед публикой. Скандал в художественной гимнастике спровоцировал войну в интернетах, и кто-то должен был поставить уже жирную точку.

Кто, если не олимпийская чемпионка, лучшая гимнастка и гордость страны, может это сделать лучше?

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Видео: Телеграм

Сама худенькая. Глаза блестят. Платье красивое. На ручке — кольцо.

Именно кольцо взбудоражило новую волну ночных интернетных криков — как же так?! Оно обручальное!

Не обвиняю людей. Все привыкли, что публичные персоны даже уровня намного ниже Кабаевой демонстрируют публике всё — свадьбы, похороны, результаты анализов и содержимое трусов. А уж как свадьбы гуляют — жуть берёт.

Алина не показала свадьбу? Значит, по логике сетевых обывателей, она одиноко плачет у окна без мужа. И зажирает-зажирает горе батоном докторской колбасы, а потому жи-и-ирнючая стала, ужас — в этом салатницы понимают толк лучше всех, потому что сами так делают.



Фото: Соцсети

Даже у меня в комментариях мещанки обвиняли олимпийскую чемпионку в том, что она совсем толстая и не замужем.

Они были уверены в этом, потому что в их палатах ума ну не может худенькая и счастливая в личном плане женщина не демонстрировать себя и свою жизнь на каждом углу.

Ну, что? Увидели своими глазами и красоту, и кольцо? Съели?

Примите уже как данность — адекватный, умный, красивый, порядочный человек не нуждается в демонстрации своей частной жизни широкой публике. Ему этого просто не нужно.

Как вы относитесь к эксгибиционистам, демонстрирующим всю свою жизнь толпе?

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