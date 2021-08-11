 

Обручальное кольцо – Личное мнение

11.08.2021, 13:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера Алина Кабаева была вынуждена предстать перед публикой. Скандал в художественной гимнастике спровоцировал войну в интернетах, и кто-то должен был поставить уже жирную точку.

Кто, если не олимпийская чемпионка, лучшая гимнастка и гордость страны, может это сделать лучше?

https://t.me/lenamiro/9438
Видео: Телеграм

Сама худенькая. Глаза блестят. Платье красивое. На ручке — кольцо.

Именно кольцо взбудоражило новую волну ночных интернетных криков — как же так?! Оно обручальное!

Не обвиняю людей. Все привыкли, что публичные персоны даже уровня намного ниже Кабаевой демонстрируют публике всё — свадьбы, похороны, результаты анализов и содержимое трусов. А уж как свадьбы гуляют — жуть берёт.

Алина не показала свадьбу? Значит, по логике сетевых обывателей, она одиноко плачет у окна без мужа. И зажирает-зажирает горе батоном докторской колбасы, а потому жи-и-ирнючая стала, ужас — в этом салатницы понимают толк лучше всех, потому что сами так делают.


Фото: Соцсети

Даже у меня в комментариях мещанки обвиняли олимпийскую чемпионку в том, что она совсем толстая и не замужем.

Они были уверены в этом, потому что в их палатах ума ну не может худенькая и счастливая в личном плане женщина не демонстрировать себя и свою жизнь на каждом углу.

Ну, что? Увидели своими глазами и красоту, и кольцо? Съели?

Примите уже как данность — адекватный, умный, красивый, порядочный человек не нуждается в демонстрации своей частной жизни широкой публике. Ему этого просто не нужно.

Как вы относитесь к эксгибиционистам, демонстрирующим всю свою жизнь толпе?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Как новозеландские дерзкие Кеа и Кака справятся с изменением климата

06.11 / Мнение: Украина по заветам Навального

03.06 / Продюсер Никитин раскрыл правду о болезни Андрея Данилко

18.06 / Мнение: Изменения

02.08 / Продавщица в аптеке заявила о беременности Подольской вторым ребенком

12.04 / Мнение: Вот Свидетелям Великой России-то праздник небось!

10.01 / “То проходит, то накрывает”: Дочь певицы Валерии призналась в наличии серьезного заболевания

13.09 / Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор

12.06 / Мнение: Налоги для бедных, 2/3 без финансовой подушки и бесполезность «раздачи слонов»

01.03 / Мнение: Достаточно строгое соответствие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика