 

Москвич сдал в полицию новорожденного внука как найденыша

11.08.2021, 13:16, Новости дня
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Житель Москвы сдал в полицию собственного внука, заявив, что это – брошенный ребенок, которого он случайно нашел, сообщили в столичной прокуратуре.

«Примерно в два часа ночи 11 августа в полицию обратился мужчина, сообщив, что на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе обнаружил брошенного новорожденного ребенка», – сообщается на сайте ведомства.

Ребенка доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Мальчику всего месяц от рождения.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль, по данным ведомства, сообщивший о найденном ребенке мужчина является его дедушкой. Также установлена мать ребенка, установлено и ее место жительства.

Правоохранители выясняют, зачем мужчина сдал собственного внука в полицию.

В июне в Нижегородской области прохожие нашли на остановке шестимесячного младенца. Выяснилось, что мать мальчика уже лишена прав на троих детей.



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