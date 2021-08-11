 

В РФ не обнаружено случаев заражения «йота-штаммом» коронавируса

11.08.2021, 13:16, Новости дня
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Случаев инфицирования «йота-штаммом» коронавируса в РФ не выявлено, сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации случаи заражения вариантом «йота» не отмечены», – приводит ТАСС сообщение центра.

Отмечается, что штамм коронавируса «дельта» сейчас вытесняет другие мутации. «На фоне доминирования варианта «дельта» предпосылки к широкому распространению варианта «йота» отсутствуют», – говорится в сообщении.

Ранее специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом.



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