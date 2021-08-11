Сафари на сельской свалке

Депутат-миллиардер из «Единой России» признался в якобы непредумышленном убийстве. Суд отправил его под домашний арест.

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Суд отправил под домашний арест камчатского депутата, признавшегося в убийстве

Игорь Редькин. Фото: kamchadaly.ru

В понедельник, 2 августа, на свалке камчатского поселка Озерновский выстрелом из карабина был ранен 30-летний Андрей Толстопятов. Вскоре он скончался в больнице.

Обычно СКР на Камчатке оперативно рассказывает о подобных происшествиях. Особенно если в деле есть подозреваемый. Но в этом случае следователи долго хранили молчание. Сухой пресс-релиз о возбуждении по факту убийства уголовного дела был опубликован лишь вечером в пятницу — после того как информация о преступлении появилась в соцсетях. История между тем с каждым днем обрастала подробностями. Активность проявляли жители Озерновского. Они сообщали, что в преступлении якобы может быть замешан депутат Заксобрания Камчатки от «Единой России» миллиардер Игорь Редькин. Этот человек владеет крупным рыбным предприятием в Озерновском, поэтому летом, в период путины, бывает в поселке довольно часто.

Сегодня новость о возможной причастности Редькина к убийству опубликовало информагентство «Кам 24».

В ответ адвокат Ольга Струченко разослала в СМИ письмо с чистосердечным признанием депутата. Редькин утверждает, что убил человека по ошибке, пытаясь спасти поселок от медведя.

«2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я… Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — написал бизнесмен.

Андрей Толстопятов. Фото из соцсетей

Между тем жители Озерновского рассказывали мне другую версию событий. Вечером, когда вездеход миллиардера «Трэкол» поехал в сторону свалки, сельчане предположили, что единоросс якобы отправился на «сафари» — стрелять зашедших на помойку медведей. К слову, рассказ депутата об одиноком хищнике, от которого он хотел спасти поселок, выглядит, мягко говоря, неправдоподобно. Медведи приходят на свалку регулярно. Их влечет запах отходов. А некоторые бизнесмены, пользуясь этим, зверей расстреливают. Скорее ради удовольствия, а не для защиты поселка. Как пояснил мне камчатский общественник, руководитель краевого отделения центра «Бизнес против коррупции» Александр Иванов, подобное развлечение пользуется среди местных толстосумов большой популярностью.

«Поселки, которые находятся на Камчатке рядом с нерестовыми реками, давно стали вотчинами крупных предпринимателей. За сезон они поднимают там многие миллиарды рублей и являются, по сути, хозяевами поселков. Бизнесмены обладают депутатскими мандатами, «крышей» в правительстве и силовых структурах. Убийство медведей в пределах населенных пунктов, где охота вообще-то запрещена, является чем-то вроде барской забавы.

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Миллиардеры, одуревшие от безнаказанности, по пьянке, куражась и веселясь, десятками отстреливают оголодавших животных,

которые идут на свалку в поисках пищи», — эмоционально высказался Иванов.

Кстати, Игорь Редькин не скрывает своего пристрастия к охоте. На аватарку в WhatsApp он выложил снимок, где запечатлен вместе с тремя мертвыми и окровавленными волками.

Игорь Редькин с убитыми волками. Фото из соцсетей

Впрочем, вернемся к убийству Андрея Толстопятова, которого сразила депутатская пуля. Он приехал на свалку вместе со своим дядей Сергеем Николаевичем, чтобы собирать металл. Мужчины находились рядом с грузовиком. У машины была выдвинута стрела, с помощью которой металл грузили в кузов. То есть грузовик скорее всего был заметен издалека. Примерно в 21:40, когда на улице уже смеркалось, но не было совсем темно (на Камчатке в это время летом темнеет поздно), раздались выстрелы. «Снайпера» сборщики металла не видели, но поняли, что пули ложатся рядом с ними. Сергей Николаевич начал кричать, чтобы неизвестный прекратил пальбу. Это не помогло. В итоге одна из пуль (а всего выстрелов было около десяти) попала в грузовик сзади, прошила его и ранила Андрея, находившегося в кабине. Сергей Николаевич отвез племянника в больницу, где тот умер.

Стоящий на свалке автомобиль с поднятой стрелой Редькин, по идее, должен был видеть. Зачем он стал палить в сторону машины, остается загадкой. Понятно ведь, что на ней прибыли не медведи, а люди.

Надо сказать, что Редькин — очень влиятельный человек в регионе, один из самых богатых депутатов не только Камчатки, но и России. Единороссы в беседах с журналистами называют его глубоко верующим человеком, благотворителем и патриотом края. Он владеет рыбопромышленными и авиационными компаниями («Витязь-Авто», «Витязь-Аэро» и т.д.), строит пятизвездочный отель в центре Петропавловска. Вкладывается благотворитель, естественно, не только в Камчатку. У его семьи имеется недвижимость и за пределами полуострова. По данным, опубликованным в СМИ, — например, в Испании. За последние три года личный доход единоросса, который он указал в декларациях, превысил полтора миллиарда рублей. Редькин находится на хорошем счету в краевом правительстве. 22 марта, в день 55-летия депутата, губернатор вручил ему нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства РФ».

Здание рыбопромышленной компании «Витязь-Авто», владельцем который является Игорь Редькин. Фото: Яндекс.Карты

Впрочем, есть в биографии у Редькина и не такие светлые пятна. В 2017 году у него произошел конфликт с Анатолием Рыбаченко — предпринимателем из Озерновского. Анатолий утверждает, что депутат якобы напал на него, пытался задушить и даже угрожал убийством. Рыбаченко обратился за помощью в следственный комитет. Но в ведомстве пришли к выводу, что заявитель заблуждается и на самом деле никто на него не нападал.

Вскоре после завершения проверки неизвестные повредили лодку Анатолия и порезали шины на его ГАЗ-66. Рыбаченко предположил, что это могла быть месть.

Однако в полиции с этим не согласились. В возбуждении уголовного дела предпринимателю отказали «за отсутствием события преступления».

Вероятно, в случае с убийством человека на свалке улики были настолько весомыми, что событие преступления пришлось признать. Из тела погибшего извлекли пулю калибра 9,3х74, выпущенную из карабина Blaser R8, на месте преступления видели вездеход миллиардера. Однако в течение недели Игорю Редькину упорно не присваивали статус подозреваемого. Создается впечатление, что следователи ждали, когда он опубликует свое признание в СМИ. Теперь по статье 109 УК РФ защитнику людей от медведей грозит до двух лет колонии. Это максимально возможное наказание. Однако учитывая патриотизм и благотворительность Редькина, скорее всего, он отделается ограничением свободы или исправительными работами…

А Андрея Толстопятова похоронили в Озерновском в минувшую пятницу. У него остались жена и двое маленьких детей.

Владимир Хитров

Петропавловск-Камчатский

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