Бейонсе о грядущем 40-летии, диетах, новом альбоме и лучшем моменте материнства

39-летняя певица Бейонсе стала героиней нового, сентябрьского номера американского Harper’s Bazaar, получивший название The Icon Issue. Поп-дива и мать троих детей снялась сразу для четырех вариантов обложек, на каждой из которых она одета в одежду из новой, уже четвертой коллекции Ivy Park для adidas, вдохновленную в этот раз темой ковбоев и родеро. В коллаборацию вошли 58 предметов одежды, 5 моделей обуви и 13 аксессуаров. Фотографировал Бейонсе в этот раз британский фотограф Кэмпбелл Эдди.

Также певица и бизнесвумен дала большое интервью для журнала, в котором подняла разные темы, в том числе рассказала о материнстве и музыке. Как и фанаты Рианны, поклонники Бейонсе с нетерпением ждут ее нового альбома (напомним, ее последний сольный альбом Lemonade вышел в 2016 году, после чего она выпустила совместную с мужем Джей Зи пластинку Everything Is Love, а также саундтрек к ремейку мультфильма “Король Лев” и визуальный альбом Black Is King).

Я работаю в студии уже полтора года. Иногда мне требуется год, чтобы лично перебрать тысячи звуков, найти правильные ударные. В одном припеве может быть до двух сотен наложенных друг на друга гармоний. Тем не менее нет ничего лучше любви, страсти и исцеления, которые я ощущаю в студии звукозаписи. Спустя 31 год я чувствую себя так же захватывающе, как в возрасте девяти лет, – рассказала певица, не раскрывая подробностей.

Меньше чем через месяц, 4 сентября, поп-исполнительница отпразднует свой 40-летний юбилей. К этому возрасту певица относится спокойно, к тому же отмечает, что только сейчас она стала ощущать себя свободной и может не подчиняться общественным нормам и правилам:

Я следовала всем правилам в течение десятилетий, так что теперь могу нарушать запреты. Мое главное желание на будущее — продолжать делать все, что, по мнению многих, я делать не должна.

Хотя Бейонсе призналась, что не только общество ее чрезмерно контролировало, но и она сама. Она рассказала, что мучила себя диетами только ради того, чтобы соответствовать “стандартам красоты”:

В прошлом я слишком часто сидела на диетах, ошибочно полагая, что уход за собой заключается в физической нагрузке и чрезмерном внимании к своему телу. Мое здоровье, то, как я ощущаю себя по утрам, мое душевное спокойствие и количество улыбок — вот на чем я теперь сосредоточилась. Психическое здоровье — это тоже забота о себе. Сейчас я пытаюсь разорвать этот порочный круг, состоящий из плохого самочувствия и пренебрежения к себе. Ваше тело всегда подсказывает вам все, что нужно знать, но мне пришлось для начала научиться его слушать. Этот процесс о том, как изменить свои привычки, перестать обращать внимание на пакет чипсов и хаос вокруг тебя.

Бейонсе и Джей Зи воспитывают сейчас троих детей – 9-летнюю дочь Блу Айви и 4-летних близнецов Руми и Сэра. Во время карантина, рассказывает певица, она стала внимательнее относиться к себе и придумала разные ритуалы, которые помогли ей восстановить физическое и ментальное здоровье.

Во время карантина я перешла от чрезмерных послаблений к позитивным ритуалам, при создании которых я опиралась на опыт прошлых поколений и придавая всему свой собственный смысл. Во время своего последнего тура я открыла для себя каннабидиол (компонент, не вызывающий зависимости, но при этом обладающий антивоспалительным и успокаивающим свойствами). Он помог мне справиться с бессонницей и повышенной тревожностью. А сейчас строю конопляную и медовую фермы. У меня даже на крыше ульи! И я так рада, что мои дочери берут с меня пример.

Также она была рада видеть, что ее старшая дочь следует ее примеру и тоже начала использовать ее практики для заботы о себе:

Один из самых приятных моментов для меня как для мамы – это когда я однажды обнаружила, что Блу ​​сделала себе ванну с домашними смесями, которые я сама создаю, и лежала в ней с закрытыми глазами. То есть она нашла время для себя, чтобы расслабиться и успокоиться. Меня это восхитило.

Напомним, Бейонсе Ноулз и Джей-Зи вместе с 2002 года, а 4 апреля 2008 года они поженились в Нью-Йорке. 7 января 2012 года у пары родилась дочь Блу Айви, а спустя пять лет, 12 июня 2017 года Бейонсе родила близнецов — мальчика Сэра и дочь Руми. Позже певица призналась, что вторая беременность была незапланированной и, несмотря на все слухи об ЭКО, естественной. На поздних сроках у певицы были диагностированы токсемия плода (отравление токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который возникает на втором или третьем триместре и проявляется повышенным давлением, учащенным пульсом и сильнейшими отеками – к концу беременности певица весила около 98 килограммов. Бейонсе пришлось несколько раз ложиться в больницу и находиться под специальным наблюдением врачей. Роды, по словам певицы, тоже были очень сложными. Во время них у одного из малышей в утробе перестало биться сердце, поэтому было принято решение делать экстренное кесарево сечение.