Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября

“Правительство продолжает адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Текущая эпидемическая ситуация контролируема, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций. Правительство готовит больницы, а количество коек с приподнятым кислородом сейчас составляет почти 100%”, – проинформировал он.

Премьер также сообщил о закупке 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса (1122 – за минувшие сутки), умерло более 53 тыс. человек, а выздоровело 2.2 млн пациентов.

По словам министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.

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