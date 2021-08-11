 

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября

11.08.2021, 13:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Правительство продолжает адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Текущая эпидемическая ситуация контролируема, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций. Правительство готовит больницы, а количество коек с приподнятым кислородом сейчас составляет почти 100%”, – проинформировал он.

Премьер также сообщил о закупке 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса (1122 – за минувшие сутки), умерло более 53 тыс. человек, а выздоровело 2.2 млн пациентов.

По словам министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / 60,4% украинцев принимают витамины, чтобы защититься от коронавируса. 29,9% – занимаются спортом – опрос

17.07 / Дипломаты США оказались в числе заболевших коронавирусом в Камбодже

14.07 / Гонконгский Disneyland снова закрывается на фоне всплеска заражений коронавирусом

03.03 / Боевики два раза нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

29.04 / Умный браслет Huawei Band 6 доступен в РФ на условиях предзаказа

28.06 / “Понадеялся на ее “чистоту”. Политов из “На-На” рассказал, кто заразил его венерическим заболеванием

28.03 / В Мьянме военные обстреляли траурную церемонию – Reuters

13.09 / ЦИК зафиксировал рекорд и антирекорд явки на выборы в региональные парламенты

31.03 / “Чистый ангел”, “Сходство с матерью поразительное”. 19-летняя дочь Кроуфурд снялась топлес в рекламе

11.10 / Трамп побеседовал по телефону с наследным принцем ОАЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика