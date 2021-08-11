В Полтаве за вакцинацию от COVID-19 подарят билеты в театр – глава ОГА

“В субботу в центре вакцинации в ТРЦ “Киев” будут дарить 60 билетов на спектакль “Подземелье” в театре кукол. В воскресенье 50 билетов подарит театр имени Гоголя на спектакль “Тарас Бульба” тем, кто получит первую прививку в центре вакцинации во дворце досуга “Листопад”, – уточнил чиновник.

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2 августа мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью привитым жителям города предоставят бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро, а также бесплатное посещение кинотеатров.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании одну дозу препарата против коронавируса получило 4,3 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 2,5 млн человек.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В Украину уже поставили почти 13,8 млн доз вакцины против коронавируса, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 9 августа.

Ляшко 10 августа заявил, что в случае ужесточения карантина в Украине вакцинированные от коронавируса граждане могут получить определенные привилегии.

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