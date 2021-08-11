Новым главой полиции Киева стал Выговский

Глава МВД Денис Монастырский 11 августа представил Выговского в новой должности. Он отметил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания обеспечению общественной безопасности, особенно в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

Также Монастырский поблагодарил экс-главу полиции столицы Андрея Крищенко за более чем пять лет работы в должности.

Выговский родился 26 марта 1980 в Житомирской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015-го по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области.

Контекст:

11 августа Крищенко сообщил, что подал в отставку с должности главы полиции Киева и его заявление уже одобрили. Причину отставки он не назвал, но сайт “Сегодня” писал, что причина ухода – пенсия.

Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Увольнение Крищенко последовало за уходом с должности главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, а также увольнением нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.

В комментарии Общественному Крищенко отрицал, что его отставка связана с уходом Авакова.

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