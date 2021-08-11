 

Новым главой полиции Киева стал Выговский

11.08.2021, 13:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава МВД Денис Монастырский 11 августа представил Выговского в новой должности. Он отметил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания обеспечению общественной безопасности, особенно в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

Также Монастырский поблагодарил экс-главу полиции столицы Андрея Крищенко за более чем пять лет работы в должности.

Выговский родился 26 марта 1980 в Житомирской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015-го по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области.

Контекст:

11 августа Крищенко сообщил, что подал в отставку с должности главы полиции Киева и его заявление уже одобрили. Причину отставки он не назвал, но сайт “Сегодня” писал, что причина ухода – пенсия. 

Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Увольнение Крищенко последовало за уходом с должности главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, а также увольнением нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.

В комментарии Общественному Крищенко отрицал, что его отставка связана с уходом Авакова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / “Неадекватно себя вел”. В полиции Киева подтвердили задержание мужчины, чей сын погиб на пожаре

02.03 / Кабельная сеть “Ланет” прекратила сотрудничество с “Першим незалежним” из-за смены владельца телеканала

18.11 / Эксперты рассказали, чем РФ и Беларуси грозит отключение от системы SWIFT

31.07 / Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»

24.06 / Начались продажи обновленного кроссовера Skoda Kamiq GT

04.01 / Мнения: Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

13.06 / В МВД рассказали о причинах ДТП с четырьмя погибшими на Урале

15.07 / Специалисты выяснили, чем питались кошки, пока не начали жить с человеком

24.06 / Лукашенко выделил беглому президенту Кыргызстана Бакиеву земельный участок возле своей резиденции

12.02 / Компания Chery представит в РФ обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика