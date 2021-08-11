 

“Секси”, “Кисулька”. Maruv эротично станцевала в нижнем белье

11.08.2021, 13:00, Новости дня
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“Вкусная новиночка. Шикардосик. Rio Rita”, – говорится в подписи.

Где именно проходило выступление, в посте не указали.

Исполнительница запечатлена в белом корсете, чулках на поясе и колготках в сетку.

“Я даю только по любви!” – спела она в припеве.

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Публикация от Maruv * love (@one.love.maruv)

“Секси”, – прокомментировал black_man_xo.

“Кисулька”, – написал andrey888leo.

Контекст:

Трек Rio Rita Maruv презентовала 10 августа.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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