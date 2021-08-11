 

В Иерусалиме обнаружены следы землетрясения, произошедшего 2800 лет назад

11.08.2021, 12:58, Новости дня
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Об этом землетрясении упоминается в Библии, и ученые давно предполагали, что это вовсе не выдумка. Однако только теперь им удалось обнаружить следы природного катаклизма, который в восьмом веке до нашей эры произошел не только на территории древних городов Хацор и Телль-эс-Сафи, но и в самом Иерусалиме.

 В данном случае, следы землетрясения удалось обнаружить на территории национального заповедника во время раскопок. По предварительным данным, ущерб действительно был нанесен очень серьезный. По крайней мере, библейский текст ничего не преувеличивает.

Как поясняют ученые, в историческом слое, относящемся к периоду восьмого века до нашей эры, разбитые артефакты лежат, будто по ним кто-то проехал бульдозером. Такое бывает только после сильного землетрясения.



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